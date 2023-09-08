Военкор назвал ключевую цель ударов украинских дронов по России Военкор Живов: ВСУ атакуют дронами регионы РФ с целью разгрузить фронт от ПВО

Фото: МО Украины

Военный корреспондент и политолог Алексей Живов заявил, что главной задачей украинских атак беспилотниками по территории России является попытка разгрузить линию боевого соприкосновения. В своем Telegram-канале он пояснил, что ВСУ этими атаками побуждают военное руководство РФ передислоцировать системы ПВО по всей России, чтобы на линии фронта их стало меньше.

Ключевая задача вовсе не в поражении конкретных объектов. Это сопутствующая цель. Основная задача — разгрузить ЛБС от российских систем ПВО. Заставить армию растащить «Буки», «Торы» и «Панцири» по всем регионам России, — написал военкор.

Он добавил, что Украина ударами беспилотников очищает себе небо для работы авиации и ракетных систем на линии боевого соприкосновения в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Минобороны РФ вечером 8 сентября сообщило, что российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском. Два БПЛА уничтожены в воздухе, один посажен с помощью систем РЭБ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны вечером 7 сентября перехватили два беспилотных летающих объекта самолетного типа в небе над Брянском. В ведомстве отметили, что один из дронов был уничтожен в воздухе.

Примерно за час до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с помощью дрона попытались атаковать промышленный объект в городе, в результате чего загорелось административное здание. Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.