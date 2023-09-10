Минобороны сообщило о ликвидации американских катеров в Черном море МО РФ: авиация РФ уничтожила три военных катера США в акватории Черного моря

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Российская авиация в ночь на 10 сентября уничтожила в акватории Черного моря три военных катера производства США с десантными группами ВСУ, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел северо-восточнее острова Змеиный.

Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья, — говорится в сообщении.

9 сентября Минобороны сообщало, что три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в южной части Керченского пролива при попытке атаковать Крымский мост. Беспилотные аппараты были ликвидированы огнем кораблей Черноморского флота. В военном ведомстве также заявили, что с 2 по 9 сентября Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсантов.

Ранее Минобороны сообщило о попытке массированной атаки беспилотниками со стороны ВСУ объектов на территории России. По данным оборонного ведомства, средствам ПВО удалось уничтожить восемь аппаратов над акваторией Черного моря близ побережья Крыма.