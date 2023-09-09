Минобороны заявило об уничтожении катеров ВСУ, целившихся в Крымский мост

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в южной части Керченского пролива при попытке атаковать Крымский мост, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Беспилотные аппараты были ликвидированы огнем кораблей Черноморского флота.

Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также заявили, что с 2 по 9 сентября Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсантов. Удары пришлись по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки террористов из так называемого Русского добровольческого корпуса (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Со 2 по 9 сентября <...> нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сводке.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных добровольцев и наемников ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области. По его словам, российская авиация сбросила на позиции иностранных бойцов авиабомбы ФАБ-500.