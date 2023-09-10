Российские военные сбили восемь беспилотников над Крымом МО РФ: средства ПВО уничтожили восемь БПЛА над Черным морем около Крыма

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные в ночь на 10 сентября предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты на территории Крыма, заявили в российском Минобороны. По данным ведомства, средствами ПВО были уничтожены восемь БПЛА.

Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым, — говорится в сообщении.

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в северо-западном районе полуострова были сбиты три беспилотных аппарата. Сведений о пострадавших и возможных разрушениях при налетах дронов не поступало.

Днем ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате трех украинских БПЛА самолетного типа в небе над Брянском, два из них были уничтожены в воздухе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что еще один дрон ВСУ был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и упал на одно из зданий железнодорожного вокзала Брянск I, где было частично повреждено остекление, в целях безопасности из здания эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.