Минобороны: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника над Крымом. В своем Telegram-канале ведомство уточнило, что украинский летательный аппарат был сбит средствами ПВО в районе 19:30 мск.

9 сентября в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщал о трех сбитых БПЛА. Сначала он написал в своем Telegram-канале об одном аппарате, сбитом системами российских ПВО на северо-западе полуострова. Спустя непродолжительное время он сообщил о еще двух сбитых дронах к западу от полуострова.

Минобороны РФ вечером 8 сентября сообщило, что российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском. Два БПЛА уничтожены в воздухе, один посажен с помощью систем РЭБ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны вечером 7 сентября перехватили два беспилотных летающих объекта самолетного типа в небе над Брянском. В ведомстве отметили, что один из дронов был уничтожен в воздухе.

Примерно за час до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с помощью дрона попытались атаковать промышленный объект в городе, в результате чего загорелось административное здание. Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.