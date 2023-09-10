Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать российский регион Минобороны: в небе над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Беспилотник самолетного типа был замечен в 08:30 утра. Дрон сбит дежурными силами противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

10 сентября около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших на данный момент не уточняется. Последствия атаки выясняются оперативными службами.

Ранее Министерство обороны сообщило о ликвидации трех военных катеров производства США в акватории Черного моря. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября северо-восточнее острова Змеиный. По данным ведомства, катера с десантными группами Вооруженных сил Украины уничтожила российская авиация.

Также сообщалось, что в ночь на 10 сентября в небе над Крымом силами противовоздушной обороны было сбито восемь беспилотников. По информации Министерства обороны, никто не пострадал. Сведений о разрушениях также не поступало.