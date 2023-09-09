Пушилин сообщил о новых жертвах обстрела Донецка со стороны ВСУ Пушилин: два мирных жителя Донецка погибли после обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин скончались от полученных ранений в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он также заявил о ранениях четверых граждан — двоих строителей в Ясиноватой и двоих мирных жителей в Киевском районе Донецка.

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины сегодня погибли два мирных жителя — мужчины в Киевском и Куйбышевском районе Донецка, — написал он.

Повреждения получили шесть домов в Куйбышевском и Киевском районах города, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры в Киевском районе.

По данным Пушилина, ВСУ обстреляли Донецк более 69 раз, выпустив 198 снарядов. Он добавил, что обстрелы совершались из ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа.

Весной этого года Совет Безопасности ООН отказал омбудсмену ДНР в выступлении на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Россия предложила дать ей слово в качестве докладчика на заседании, инициированном западными странами.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что Москва считает лицемерием отказ СБ ООН заслушать доклад Морозовой. Дипломат обвинил представителей организации в наплевательском отношении к страданиям жителей ДНР.

Ранее в представительстве ДНР сообщили, что за август по Донецку было выпущено более 560 кассетных снарядов. Всего зафиксировано 185 эпизодов применения вооружения соответствующего типа против мирных граждан.