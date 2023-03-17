Омбудсмену ДНР помешали выступить в Совбезе ООН Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР Морозовой в Совбезе ООН

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Совет Безопасности ООН не разрешил омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине, передает РИА Новости. Россия предложила дать ей слово в качестве докладчика на заседании, инициированном западными странами.

Однако постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила провести процедурное голосование, чтобы решить, разрешать ли Морозовой выступить. Томас-Гринфилд проголосовала против выступления Морозовой, считая, что это может свидетельствовать о косвенном признании изменения статуса ДНР и, следовательно, границ Украины.

В результате голосования только четыре страны, включая Россию, Китай и Бразилию, поддержали участие Морозовой. Восемь стран, в том числе США и Великобритания, проголосовали против, а три страны воздержались. Для положительного решения потребовалось бы девять голосов за.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного гуманитарного права на территории Украины. Факты изложены в докладе организации, для которого следователи посетили 56 населенных пунктов, где опросили 595 человек, исследовали места содержания под стражей и остатки оружия. Также специалисты изучили множество документов. В докладе отмечаются масштабные разрушения населенных районов.