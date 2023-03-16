В ООН обвинили Россию в нарушениях прав человека на Украине

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного гуманитарного права на территории Украины. Факты изложены в докладе организации, для которого следователи посетили 56 населенных пунктов, где опросили 595 человек, исследовали места содержания под стражей и остатки оружия. Также специалисты изучили множество документов.

В докладе отмечаются масштабные разрушения населенных районов.

В то же время следователи указали на «небольшое количество нарушений», допущенных ВСУ. С их стороны ООН зафиксировала «вероятные неизбирательные нападения» и два военных преступления — речь идет о расстрелах и пытках военнопленных ВС РФ.

Организация Объединенных Наций рекомендует расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне.

10 февраля в ООН сообщили, что считают подлинной появившуюся в Сети видеозапись расстрела российских пленных украинскими бойцами. Представитель организации Марта Уртадо напомнила, что мониторинговая миссия организации в области прав человека на Украине выразила озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными.