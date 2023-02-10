В ООН убедились в подлинности записи расстрела пленных россиян в зоне СВО

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает подлинной появившуюся в Сети видеозапись расстрела российских военнопленных украинскими бойцами, сообщила ТАСС официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо. Она напомнила, что мониторинговая миссия организации в области прав человека на Украине выразила озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными.

Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным, — сказала Уртадо.

В середине ноября прошлого года в Сети появились видеокадры, на которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, потом с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видеозаписи. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.

20 декабря военкор Владлен Татарский рассказал о взятии в плен двух офицеров из 80-й аэромобильной бригады ВСУ, бойцы которой подозреваются в расстреле российских военнопленных. Подозреваемые были взяты в плен разведчиками из «Барса-13».