Небензя осудил отказ СБ ООН дать слово омбудсмену ДНР

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что Москва считает лицемерием отказ Совета Безопасности (СБ) ООН заслушать доклад омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой, пишут «Известия». Дипломат обвинил представителей организации в наплевательском отношении к страданиям жителей ДНР. Он добавил, что отказ был дан «под надуманными предлогами».

Это решение только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания, — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что российская сторона пересмотрит свое отношение к допуску докладчиков на заседания СБ ООН и учтет позицию США по этому вопросу.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного гуманитарного права на территории Украины. Факты изложены в докладе организации, для которого следователи посетили 56 населенных пунктов, где опросили 595 человек, исследовали места содержания под стражей и остатки оружия. Также специалисты изучили множество документов. В докладе отмечаются масштабные разрушения населенных районов.