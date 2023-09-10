ПВО уничтожила восемь дронов ВСУ у Крыма: новости СВО на утро 10 сентября

Фото: МО РФ

Российские военные утром 10 сентября пресекли новую попытку Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных объектов самолетного типа в Крыму, заявили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь дронов противника над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве добавили, что в западной части акватории Черного море у острова Змеиный авиация Черноморского флота уничтожила три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами. Они следовали в направлении Крымского побережья.

Вечером 9 сентября в МО РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма украинский беспилотный летательный аппарат. В ведомстве заявили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о трех сбитых дронах на полуострове. Изначально он написал об одном БПЛА, сбитом системами российских ПВО на северо-западе полуострова. Спустя непродолжительное время он сообщил еще о двух сбитых дронах к западу от полуострова.

Авиация и артиллерия российских войск нанесли удар по штурмовым группам украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вблизи Серебрянского лесничества, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Кроме того, бойцы ВС России отразили три попытки атак 63-й мехбригады ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.

Фото: МО Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате украинского обстрела Донецка от полученных ранений скончались двое мужчин. Кроме этого, в результате удара ВСУ повреждения получили шесть домов в Куйбышевском и Киевском районах города. В общей сложности, по словам Пушилина, украинские силы обстреляли республиканскую столицу 69 раз, выпустив 198 снарядов.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Киеве прогремела серия взрывов, а в городе была объявлена воздушная тревога. По сообщению очевидцев, они прозвучали в северной части украинской столицы.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска используют системы спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. Он также обратил внимание, что терминалы не работали определенное время в районе Крыма из-за того, что там «просто нет покрытия сети».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала 2023 года западные партнеры Киева предоставили стране помощь в размере $30 млрд. Глава правительства уточнил, что у Киева есть еще определенные соглашения по долгосрочному финансированию с Международным валютным фондом, Евросоюзом, Норвегией, Японией и рядом стран G7.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что соотношение потерь Украины и России на южном направлении Запорожской области составляет 10:1. Эксперт отметил, что ВСУ не сумели прорвать первую линию российской обороны в районе Времевского выступа и населенного пункта Работино, а украинские войска «терпят колоссальный урон» на этом участке фронта.

Массовые потери ВСУ западной бронетехники с момента начала контрнаступления заставили США и ЕС задуматься о ее эффективности, пишет издание Military Watch Magazine. Тем не менее на Западе заявили о необходимости увеличения поставок оружия Киеву.

Фото: МО Украины

Средства, которые США выделяют Украине, уходят ряду американских подрядчиков, считает экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. По его словам, компании Lockheed Martin и General Dynamics — являются главными выгодоприобретателями от продолжения украинского конфликта.

Вооруженные силы Украины случайно выдали России слабое место немецких танков Leopard 2, выложив кадры с установленной на них динамической защитой, сообщает газета Frankfurter Rundschau. По ее данным, бойцы ВСУ модернизировали боевую машину, установив между ее корпусом и башней динамическую защиту, чтобы обезопаситься от российских ракет.

Российские минные поля нестандартной глубины стали серьезной проблемой в ходе контрнаступления украинских войск, сообщает издание Business Insider. По его информации, ВС РФ увеличили их глубину до 500 метров, тем самым тактики ВСУ по разминированию территорий потеряли эффективность.

Украинские солдаты все чаще вынуждены сдаваться в плен, отказываясь выполнять обрекающие их на гибель приказы командования ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Число таких военнослужащих, по его словам, с каждым днем увеличивается. Он также добавил, что ходе конфликта украинские силы потеряли 400 тысяч человек, что является «невероятно большой цифрой».

Читайте также:

ВСУ потеряли десятки танков и бронемашин: новости СВО на вечер 9 сентября