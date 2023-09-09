BI: нестандартные минные поля ВС России стали проблемой для наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Российские минные поля нестандартной глубины стали проблемой для Вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider со ссылкой на исследование военных экспертов Королевского объединенный института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса. По информации издания, ВС РФ увеличили глубину минных полей до 500 метров.

Российские минные поля, особенно те, которые прикрываются средствами непрямого огня, такими как минометы и артиллерия, или авиационными ударами, такими как с боевых вертолетов, на протяжении всего контрнаступления остаются постоянной проблемой для Украины, — отмечается в материале.

Журналисты подчеркнули, что из-за нестандартных минных полей России тактики украинских войск по разминированию в ходе продолжающегося контрнаступления потеряли эффективность.

Ранее Герой РФ, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что украинские силы не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и инженерных заграждений, сооруженных по «дедовским» методам. Он отметил, что ВС России знают нормативы по установке мин, которые приняты в государствах НАТО, и грамотно это используют.