Герой России рассказал, почему ВСУ не могут пройти минные поля Сайфуллин: ВСУ не могут пройти минные поля ВС РФ из-за инженерных заграждений

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и инженерных заграждений, сооруженных по «дедовским» методам, рассказал в беседе с РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. По его словам, российские военные знают нормативы по установке мин, принятые в странах НАТО, и грамотно это используют.

Мы знаем нормативы по установке мин — как противотанковых, так и противопехотных, смешанных — стран НАТО, у нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них «сюрпризы», именно по устройству минных заграждений, и они «целенаправленно» их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут, — подчеркнул Герой России.

По его словам, такие грамотно установленные минные поля тянутся по всей линии фронта.

Сайфуллин добавил, что российские военные также используют «инженерные заграждения невзрывного характера», которые оказались большой проблемой для ВСУ. Именно поэтому украинские инженерно-саперные подразделения «несут очень большие потери», считает полковник.

Ранее обозреватель Крис Панелла сообщил, что прорвать российскую оборону ВСУ мешают 16 км минных полей. Если их не преодолеть, западная бронетехника, которую использует украинская армия, окажется уязвимой для артиллерии и ракет ВС РФ. Он добавил, что попыткам ВСУ прорваться к Азовскому морю также мешают российские контрудары.