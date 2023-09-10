Украинские военные случайно раскрыли слабое место танков Leopard 2 FR: ВСУ показали уязвимость Leopard 2, опубликовав видео с динамической защитой

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины случайно раскрыли слабое место немецких танков Leopard 2, опубликовав в Сети видео с установленной на них динамической защитой, сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. По информации издания, украинские военные усовершенствовали боевую машину, установив между корпусом и башней динамическую защиту, чтобы справиться с российскими противотанковыми ракетами.

Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет, однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию, — отмечается в материале.

Авторы статьи отметили, что, показав размещение элементов динамической защиты, бойцы ВСУ публично показали слабое место поставленных Западом немецких танков.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что потери ВСУ на фронте нанесли удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall, который занимается производством танков Leopard 2. Там отметили, что Запад преподносил поставку этих боевых машин ВСУ как «переломный момент» в конфликте, однако они не оправдали ожиданий, а сообщения с поля боя производят негативное впечатление о производителе.