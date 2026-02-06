Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 11:53

В США раскрыли секретный план ФРГ по переброске армии в Литву к 2027 году

TNI: Германия перебросит 5 тыс. солдат и танки на границу Литвы с Белоруссией

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press
Германия планирует направить крупную военную группировку на юго-восточную границу Литвы с Белоруссией в рамках плана по наращиванию вооруженных сил в Прибалтике, пишет журналист Питер Сучиу для издания The National Interest. Речь идет о пяти тысячах солдат и более сотне современных танков Leopard 2A8. По его информации, эти действия являются частью секретного оперативного плана OPLAN DEU, разработанного Берлином для противодействия якобы российской угрозе.

В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих. <…> Их разместят вблизи города Руднинкай, расположенного примерно в 30 км от юго-восточной границы Литвы с Белоруссией, — написал он.

По информации журналиста, также в Литве планируется размещение 105 основных боевых танков Leopard 2A8. Таким образом, к 2027 году военное присутствие Германии в Литве достигнет запланированных масштабов, создавая одну из самых мощных группировок НАТО у границ Союзного государства, констатировал он.

Ранее страны НАТО попытались в рамках военных маневров в Литве смоделировать конфликт с Россией. В итоге российские войска сумели установить контроль над странами Балтии всего за несколько дней.

Германия
ФРГ
Литва
Белоруссия
военные
танки
Leopard 2
