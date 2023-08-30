Украина нанесла удар по репутации производителя танков Leopard DWN: Rheinmetall утратил статус производителя «чудо-оружия» из-за Украины

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Потери украинской армии на фронте нанесли удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall, который производит танки Leopard 2, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Запад преподносил поставку этих танков ВСУ как «переломный момент» в конфликте, однако они не оправдали ожиданий, а сообщения с поля боя производят негативное впечатление о производителе, говорится в материале.

В публикации также отмечается, что у Rheinmetall неоднократно возникали проблемы с цепочками поставок, что приводило к задержкам, в том числе и с отправкой танков Украине. В результате компания частично утратила статус производителя «чудо-оружия».

Авторы статьи добавили, что Rheinmetall сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны южнокорейских производителей военной техники. Они не только поставляют качественные боевые машины, но и делают это в больших объемах и без задержек.

Ранее обозреватель Эдвард Луттвак рассказал, что российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой стали кошмаром для танков Leopard в ходе СВО. Он отметил, что «Корнет» очень эффективен со своими снарядами, которые пробивают реактивную броню. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что танки Leopard, которые Запад поставляет Киеву, горят не хуже хвороста.