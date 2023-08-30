Потери украинской армии на фронте нанесли удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall, который производит танки Leopard 2, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Запад преподносил поставку этих танков ВСУ как «переломный момент» в конфликте, однако они не оправдали ожиданий, а сообщения с поля боя производят негативное впечатление о производителе, говорится в материале.
В публикации также отмечается, что у Rheinmetall неоднократно возникали проблемы с цепочками поставок, что приводило к задержкам, в том числе и с отправкой танков Украине. В результате компания частично утратила статус производителя «чудо-оружия».
Авторы статьи добавили, что Rheinmetall сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны южнокорейских производителей военной техники. Они не только поставляют качественные боевые машины, но и делают это в больших объемах и без задержек.
Ранее обозреватель Эдвард Луттвак рассказал, что российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой стали кошмаром для танков Leopard в ходе СВО. Он отметил, что «Корнет» очень эффективен со своими снарядами, которые пробивают реактивную броню. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что танки Leopard, которые Запад поставляет Киеву, горят не хуже хвороста.