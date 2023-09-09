Шмыгаль оценил объем западной помощи Украине Премьер Шмыгаль: помощь Запада Украине с начала 2023 года составила $30 млрд

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Западные страны предоставили Украине с начала текущего года помощь в размере $30 млрд, сообщил во время выступления на экономическом форуме в Киеве премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства Украины, макрофинансовая помощь партнеров позволяет руководству страны оплачивать расходы армии.

За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила $30 млрд от международных партнеров. Кроме того, есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7, — сказал Шмыгаль.

Он также указал, что в настоящее время власти Украины направили на быстрое восстановление, в том числе критической инфраструктуры, более 60 млрд гривен ($1,64 млрд).

Ранее сообщалось, что Украине необходимо поставлять на мировые рынки уголь в течение полугода, чтобы покрыть затраты на один день вооруженного конфликта. При этом подавший в отставку глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что день противостояния с Москвой обходится Киеву в $100 млн.

Он также указал, что в настоящее время ВСУ являются крупнейшим потребителем средств из бюджета Украины, однако властям страны необходимо выделять деньги и на другие важные сферы, в том числе на развитие инфраструктуры и поддержку социально уязвимых слоев населения. Экс-министр призвал представителей бизнеса не оставаться в стороне.