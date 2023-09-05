Подсчитано, во сколько Киеву обходятся боевые действия РИА Новости: день конфликта на Украине стоит Киеву полугодовых продаж угля

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Украине необходимо поставлять на мировые рынки уголь в течение полугода, чтобы покрыть затраты на один день вооруженного конфликта, такие данные на основании собственных подсчетов приводит РИА Новости. При этом подавший в отставку глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что день противостояния с Москвой обходится Киеву в $100 млн.

По данным РИА Новости, за семь месяцев 2023 года Украина сократила экспорт угля на 14%, до уровня $125,5 млн. При этом за тот же период 2022 года страна заработала $146,5 млн. Среднемесячная выручка составила около $18 млн. Таким образом, чтобы заработать $100 млн, Киеву следует направлять на мировые рынки уголь в течение пяти месяцев и 17 дней.

Агентство также уточняет, что в июле текущего года весь экспорт страны снизился на 19% по сравнению с июнем и составил $2,4 млрд. За семь месяцев экспортная прибыль упала на 17% до уровня $22 млрд.

Как ранее сообщил Резников, в настоящее время ВСУ являются крупнейшим потребителем средств из бюджета Украины, однако властям страны необходимо выделять деньги и на другие важные сферы, в том числе на развитие инфраструктуры и поддержку социально уязвимых слоев населения. Министр призвал представителей бизнеса не оставаться в стороне.