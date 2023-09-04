Резников рассказал, во сколько обходится Украине один день боевых действий Резников: день боевых действий обходится Украине в $100 млн

Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Один день боевых действий обходится Украине примерно в $100 млн, заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, которые приводит РБК, с начала боев Киев получил около $100 млрд от иностранных партнеров, еще 3% от всех поставок в Вооруженные силы Украины приходится на волонтерские организации. Тем не менее наибольший вклад в спонсирование ВСУ вносят сами граждане Украины, которые платят налоги, подчеркнул он.

Возьмите бюджеты всех респектабельных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают [на помощь ВСУ]. И государство, которое в целом тратит $100 млн в день, — заявил Резников.

По его словам, сегодня армия является крупнейшим потребителем средств из бюджета Украины, однако властям страны необходимо выделять деньги и на другие важные сферы, в том числе на развитие инфраструктуры и поддержку социально уязвимых слоев населения. Министр призвал представителей бизнеса не оставаться в стороне.

Резников ранее подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал депутатам документ в соответствии с решением главы государства Владимира Зеленского о его замене на главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Позднее глава министерства выступит перед парламентариями с отчетом о проделанной работе.