ВСУ потеряли десятки танков и бронемашин: новости СВО на вечер 9 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе проведения СВО за период с 2 по 9 сентября. За неделю на Запорожском, Южно-Донецком, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 5405 военнослужащих, 88 танков и других боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании, 137 орудий полевой артиллерии. Помимо того, в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области были поражены пусковые установки ЗРК С-300ПС. Средствами ПВО и РЭБ, а также авиацией ВКС России за неделю были сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, уничтожены и подавлены 247 украинских беспилотников, в том числе 23 в западных регионах России, перехвачены 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одна противорадиолокационная ракета HARM.

За отчетную неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства морских дронов, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки украинских диверсантов, в том числе «Русского добровольческого корпуса». Также в результате нанесения ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения группировок ВСУ, задействованных на Херсонском и Запорожском направлениях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СУ-34 ВКС России

В южной части Керченского пролива корабли Черноморского флота уничтожили три морских дрона ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост. Самолетами морской авиации в акватории Черного моря также были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами Сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 военнослужащих.

Ракеты ATACMS, передачи которых добивается Украина, могут применяться для атак по командным пунктам, тыловым и транспортным объектам, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, как и для ударов по местам сосредоточения техники и живой силы, предположил военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, ATACMS способны поражать объекты на расстоянии около 300 км, вполне могут повредить или уничтожить мост, а по мощности боезаряда и точности не уступают ракетам «Точка-У».

При этом ATACMS сбиваются достаточно легко и могут быть перехвачены практически всеми средствами российской ПВО, перед которыми уязвимы так же, как и ракеты HIMARS и Storm Shadow, рассказал Суконкин. По его оценке, с этими ракетами в том числе способны бороться зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, «Бук», «Тор», «Панцирь» и, возможно, «Тунгуски». В Пентагоне при этом заявили, что еще не приняли решение о передаче Киеву ATACMS, в Белом доме также не подтвердили планы поставки этих ракет.

Суконкин объяснил необходимость ротации войск в зоне СВО тем, что это позволяет поддерживать мотивацию бойцов, дает им надежду на жизнь и возвращение домой. Эксперт объяснил это на примере ВОВ, когда части на переднем крае менялись раз в три месяца независимо от напряженности боев на стабильном участке фронта. По словам Суконкина, если какая-то часть, участвовавшая в наступлении, теряла боеспособность, ее уводили в тыл с заменой на другое подразделение. Аналитик предположил, что для ротации ВС РФ в зоне СВО нужно 300–400 тысяч бойцов, не исключив, что для этого требуется мобилизация.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Суконкин допустил, что после 1 октября в зону СВО призовут срочников. Эксперт отметил, что хотя их обещали не отправлять на Украину, срочников могут направить на службу в новых российских регионах.

Село Зерново в Брянской области попало под обстрел ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки повреждены два частных дома и нарушено энергоснабжение, пострадавших нет.

Войска Украины обстреляли окраины белгородского села Староселье, сообщил глава региона Владислав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но из-за повреждения ЛЭП жители села Теребрено остались без света.

В Киевском районе Донецка на Новороссийской улице в результате обстрела со стороны ВСУ погиб 67-летний мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, на улице Артема также получил травмы 60-летний мужчина.

Telegram-канал «Архангел Спецназа» опубликовал видео уничтожения станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, подбитой российским беспилотником «Ланцет». Операторам БПЛА удалось вычислить станцию РЭБ в лесополосе.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев посоветовал британским военным самолетам не приближаться к российским границам, комментируя публикации о привлечении авиации Королевских ВВС к охране судов с украинским зерном в Черном море с целью сдерживания от атак ВС РФ. Депутат заявил, что британские истребители будут считаться такой же легитимной военной целью, как и любые корабли сопровождения украинских судов в Черном море, поэтому «непременно будут сбиваться».

Любой президент США, которого изберут на выборах 2024 года, продолжит оказывать поддержку Украине, считает экс-госсекретарь Кондолиза Райс. Политик, руководившая Госдепом при администрации Джорджа Буша-младшего, при этом не исключила, что будущий хозяин Белого дома может апеллировать к усталости американцев от конфликтов. По словам Райс, по вопросу поддержки Украины американцы делятся на три лагеря, среди которых одни считают важным сдерживание России, другие хотят видеть от Киева больше гарантий, а с третьей стороны звучат «голоса изоляционистов».

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси, с которым договорился начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках G7. Зеленский также опубликовал фото со встречи, на котором он пожимает руку японскому дипломату.

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