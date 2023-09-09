Названо оружие, способное защитить Россию от ракет ATACMS Суконкин: С-400 и «Торы» способны легко сбить ракету ATACMS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс ЗРС С-400 «Триумф»

Баллистическая ракета ATACMS является мощным снарядом, но достаточно легко сбивается, ее могут перехватить все системы противовоздушной обороны, способные уничтожить ракеты HIMARS и Storm Shadow, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он пояснил, что ATACMS могут сбить ЗРК С-300, С-400, «Бук», «Тор», «Панцирь» и, возможно, «Тунгуски». Военэксперт добавил, что МиГ-31 также способен перехватить вражеские ATACMS в случае получения соответствующих координат.

По ATACMS успешно отработает все, что сбивает HIMARS и Storm Shadow. Ракета мощная, опасная, но легко сбивается. Предположу, что С-300, С-400, семейство «Буков», «Торов», «Панцири». Может «Тунгуски». Плюс наша авиация, тот же МиГ-31, — сказал он.

Вместе с тем он напомнил про корабельные ПВО и ПРО, способные бороться с этим снарядом.

Практически все средства ПВО ВС России способны бороться с ATACMS. Не забываем и про корабельные ПВО и ПРО, — резюмировал он.

Ракеты ATACMS предназначены для поражения наземных целей на расстоянии до 300 км. В качестве пусковой установки могут быть использованы платформы РСЗО HIMARS, которые уже имеются в распоряжении ВСУ.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон готов предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Предполагается, что деньги потратят на закупку средств ПВО. Кроме того, Украине передадут снаряды с сердечником из обедненного урана для американских танков M1 Abrams.