Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Староселье, расположенного в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, повреждена линия электропередачи. Он добавил, что в ближайшее время аварийные службы устранят повреждения.