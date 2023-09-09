Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Староселье, расположенного в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, повреждена линия электропередачи. Он добавил, что в ближайшее время аварийные службы устранят повреждения.
Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено, — написал он.