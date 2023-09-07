ВСУ обстреляли село Новопетровка под Белгородом

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четыре прилета со стороны ВСУ было зафиксировано днем 7 сентября в селе Новопетровка под городом Валуйки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Среди населения жертв нет, но в двух частных домах выбиты стекла.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено четыре снаряда ствольной артиллерии. Пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна. Также в результате обстрела произошло загорание сухой травы на площади 100 м2, сейчас пожар потушен силами ДПД, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли утром 7 сентября населенный пункт Задорожный в Белгородской обалсти. Пострадавших в результате атаки нет. А результате из-за обстрела без электричества также отсались села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье.

5 сентября над Белгородской областью российские системы ПВО сбили беспилотник. В Минобороны уточняли, что был уничтожен БПЛА самолетного типа. В тот же день ВСУ обстреляли село Вязовое. В результате обстрела никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи.