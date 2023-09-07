ВСУ накрыли огнем из артиллерии приграничный район в Белгородской области

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли территорию Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, под огонь попал населенный пункт Задорожный. Пострадавших в результате атаки нет.

Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, — написал губернатор.

Он уточнил, что на текущий момент без электроснабжения остаются населенные пункты Задорожный, Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье. Специалисты в ближайшее время приступят к ликвидации последствий обстрела.

Ранее также стало известно о падении подозрительного беспилотника на дачах у подмосковного Наро-Фоминска. Инцидент произошел в СНТ «Ручеек». Там на дороге между участками рухнул квадрокоптер. К нему скотчем была прикреплена коробка, а из нее торчали несколько проводов. На место происшествия прибыли взрывотехники. Не обнаружив признаков взрывчатого вещества, они забрали аппарат на экспертизу. Предварительно, это был муляж самодельного взрывного устройства. Владелец аппарата пока не установлен.