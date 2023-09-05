ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: cело Вязовое Краснояружского района попало под обстрел ВСУ

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Cело Вязовое Краснояружского района Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, — написал он.

До этого Гладков отметил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, что почти в два раза меньше, чем днем ранее. Он добавил, что жертв и крупных разрушений удалось избежать. По его словам, только в селе Староселье повреждена линия электропередачи.

Ранее МО РФ рассказало об уничтожении в ночь на 4 сентября двух беспилотников Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крым и Курскую область. При этом украинская армия использовала беспилотники самолетного типа. Накануне над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ, один был уничтожен 2 сентября в 12:45, а второй — в тот же день около 15:00.

Губернатор региона заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.