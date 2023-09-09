Военэксперт раскрыл, на что способны требуемые Украиной ракеты ATACMS Военэксперт Суконкин: по мощности боезаряда ATACMS соответствует «Точке-У»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракеты ATACMS, которые Украина требует у западных стран, вероятнее всего, способны поразить командные пункты, тыловые объекты и многое другое, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По мощности боезаряда и точности они не уступают «Точкам-У», которые Вооруженные силы Украины использовали особенно активно в начале конфликта, добавил он.

ATACMS способны поражать объекты на расстоянии около 300 км, если самая короткая рука. <...> Предполагаю, что ATACMS способны поражать командные пункты, тыловые объекты на расстоянии 280–300 км, транспортные объекты, склады ГСМ и боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава, могут повредить или уничтожить мост, чем не вариант? — отметил Суконкин.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на представителей Белого дома сообщил, что в новый пакет военной помощи США на Украине могут быть включены баллистические ракеты дальнего действия ATACMS. По информации вещателя, соответствующий вопрос находится на рассмотрении в администрации президента. Решение может быть принято в ближайшее время. Если оно окажется положительным, то Вооруженные силы Украины получат ракеты через несколько месяцев.