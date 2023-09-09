США могут передать Украине ракеты ATACMS ABC: США могут передать Украине ракеты дальнего радиуса ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Баллистические ракеты дальнего радиуса ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей Белого дома. По информации издания, вопрос передачи снарядов находится на рассмотрении в администрации президента.

Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS, — отмечается в сообщении.

Предполагается, что американские власти примут решение о передаче ракет в ближайшее время, однако, добавил источник планы могут измениться до официального объявления. Прежде чем Вооруженные силы Украины получат ракеты, могут уйти месяцы, отметили в издании.

В то же время представители Белого дома не подтвердили РИА Новости близость Вашингтона к решению о поставке ракет на Украину.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США планируют доставить Киеву снаряды с обедненным ураном к моменту поставок танков Abrams. В ведомстве предполагают, что боевые машины могут доставить на Украину этой осенью. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Вашингтона передать Киеву снаряды с обедненным ураном — очень плохая новость. По его словам, ответственность за этот шаг будет лежать на Вашингтоне.