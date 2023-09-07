Снаряды с обедненным ураном из США появятся на Украине вместе с Abrams

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

США хотят доставить Киеву снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости. По ее словам, боевые машины могут попасть на Украину уже осенью.

Цель — иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки [будут там], — подчеркнула она.

Издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США ранее сообщило, что Украина получит первые десять танков Abrams в середине сентября. Пентагон 6 сентября уверял, что 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана войдут в последний пакет помощи Киеву.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение США передать снаряды с обедненным ураном Украине очень плохой новостью. По его словам, ответственность за этот шаг будет лежать на Вашингтоне. Песков отметил, что прежнее применение снарядов получило печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. Эти снаряды активно применялись к Югославии — применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями, добавил он.