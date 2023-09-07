Кремль осудил поставку США Украине снарядов с обедненным ураном Песков назвал передачу снарядов с обедненным ураном Киеву очень плохой новостью

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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение США передать снаряды с обедненным ураном Украине очень плохой новостью. По его словам, которые приводит РИА Новости, ответственность за этот шаг будет лежать на Вашингтоне.

Это плохо. Это было уже в новой истории Европы, эти снаряды активно применялись к Югославии. Применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями, — сказал Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Эти средства планируется направить на укрепление противовоздушной обороны страны. Кроме того, правительство США передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков M1 Abrams.

Также администрация президента США одобрила выделение Киеву военной помощи на сумму $175 млн. В рамках нее Киев получит дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны, противотанковое оружие, а также снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Представители Организации Объединенных Наций отреагировали на подобное решение США, заявив, что выступают против применения снарядов с обедненным ураном в любой точке планеты.