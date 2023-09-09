В США сообщили, продолжится ли поддержка Украины в следующем году Кондолиза Райс: любой президент США продолжит поддержку Украины

Фото: МО США

Любой американский президент, которого изберут в 2024 году, продолжит поддержку Украины, заверила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс в разговоре с BBC. Она также предположила, что Западу удалось шокировать президента РФ Владимира Путина реакцией на начало военной операции на Украине. Американка подчеркнула, что была с ним довольно хорошо знакома несколько лет.

Кто бы ни занимал пост президента США — сейчас или в будущем — он, конечно, может попробовать апеллировать к усталости американцев от глобальных конфликтов. <...> Однако в конечном итоге, как мне кажется, Америка и ее народ всегда справлялись с поставленной задачей: и в Первой мировой войне, и во Второй, и после терактов 11 сентября, а теперь и в Украине, — сказала Райс.

Политик объяснила, что в ее стране есть три лагеря с разным отношением к поддержке Киева. Одни считают сдерживание России интересом США, другие хотят видеть от Украины больше гарантий, а с третьей стороны звучат «голоса изоляционистов». Эту позицию Райс назвала шаткой, ведущей к крушению демократии и мира вокруг.

Ранее сообщалось, что баллистические ракеты дальнего радиуса ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине. По информации журналистов, вопрос передачи снарядов находится на рассмотрении в администрации президента.