Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Зеленский сообщил о приезде на Украину главы МИД Японии Ёсимаса Хаяси

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси в Киеве, сообщил глава государства в своем Telegram-канале. В ходе встречи стороны договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

Встретил на Украине министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках декларации G7, — написал Зеленский.

Он опубликовал фото, на котором жмет японцу руку.

Ранее сообщалось, что в Киев приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Зеленский также опубликовал совместное фото, назвав Джонсона своим другом. Он поблагодарил его за поддержку и «энергию». Украинский президент отметил, что Джонсон поддерживал Киев с момента начала конфликта. По его словам, бывший премьер Великобритании помогает Украине защищаться от России.

До этого стало известно, что Киев с официальным визитом посетил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. В связи с этим событием центр украинской столицы был полностью перекрыт. О целях визита политика не сообщалось. Также впервые посетила Киев супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян. Она прибыла в украинскую столицу на встречу первых леди и джентельменов.