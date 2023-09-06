Глава Госдепа США приехал в Киев

Фото: IMAGO/Lukas Balandis/Global Look Press

Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев, сообщает «Европейская правда». Цель его визита не раскрывается. Центр украинской столицы перекрыт для проезда транспорта.

О том, что Блинкен 6 сентября посетит Киев, накануне сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.

В июне шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев, где поучаствовала в заседании рабочей группы по последствиям военных действий для экологии и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер в ходе встречи рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и обвинил РФ в экологических преступлениях.

До этого в Киев с необъявленным визитом прибыл бывший вице-президент США, кандидат в президенты США Майк Пенс. Он встретился с Зеленским, посетил Бучу, Мощуны и Ирпень.