Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате атаки было нарушено энергоснабжение. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил глава области.
ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены два жилых домовладения. В результате обстрела нарушено энергоснабжение, — сообщил Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Староселье в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, была повреждена линия электропередачи. Под отключение света попали жители села Теребрено. Никто в результате происшествия не пострадал.
Также сообщалось о повторном обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам Гладкова, осколками снаряда был поврежден фасад одного из частных домов. Специалисты приступили к оценке нанесенного ущерба. В результате происшествия никто не пострадал.