Украинская армия открыла огонь по селу в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области

Фото: t.me/avbogomaz

Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате атаки было нарушено энергоснабжение. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил глава области.

ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены два жилых домовладения. В результате обстрела нарушено энергоснабжение, — сообщил Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Староселье в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, была повреждена линия электропередачи. Под отключение света попали жители села Теребрено. Никто в результате происшествия не пострадал.

Также сообщалось о повторном обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам Гладкова, осколками снаряда был поврежден фасад одного из частных домов. Специалисты приступили к оценке нанесенного ущерба. В результате происшествия никто не пострадал.