Гладков рассказал о последствиях повторного обстрела Новой Таволжанки Гладков заявил об отсутствии пострадавших в результате обстрела Новой Таволжанки

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины снова обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Осколками снаряда был поврежден фасад одного из частных домов. Его фасад посекло осколками снаряда. В настоящее время специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба в составе особой комиссии. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет, — рассказал Гладков.

Как сообщалось ранее, украинские войска уже обстреливали Новую Таволжанку утром 8 сентября. По словам Гладкова, в результате обстрела была повреждена хозяйственная постройка частного жилого домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал.

Вооруженные силы Украины ранее нанесли удары по селу Новопетровка, расположенному под Валуйками Белгородской области. Всего было зафиксировано четыре прилета. Подчеркивается, что жертв среди населения также не было. Однако в двух частных домах были выбиты стекла и загорелась сухая трава. Местная добровольческая пожарная дружина оперативно потушила возгорание.