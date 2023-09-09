Появилось видео удара БПЛА «Ланцет» по станции РЭБ ВСУ «Архангел Спецназа» показал уничтожение станции РЭБ ВСУ дроном «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Telegram-канал «Архангел Спецназа» показал видео уничтожения российским дроном «Ланцет» станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. По данным канала, украинскую РЭБ в зоне СВО поразили операторы БПЛА одного из подразделений ВДВ.

На видео показаны кадры, снятые как непосредственно с «Ланцета» при подлете к цели, так и с разведывательного беспилотника, зафиксировавшего поражение станции радиоэлектронной борьбы. На записи видно, как дрон-камикадзе атакует украинскую РЭБ, которую российским бойцам удалось вычислить в лесополосе. В результате атаки беспилотника станция загорелась.

Ранее «Архангел спецназа» публиковал видео с атакой «иксоводов» ВДВ, как называют операторов БПЛА «Ланцет», по артиллерийскому орудию ВСУ на Запорожском направлении. На кадрах показали удар дрона по украинской гаубице.

Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» на Купянском направлении. На кадрах показано, как российские военные с помощью ЗРК «Тор-М1» поражают воздушные цели ВСУ.

Также «Архангел спецназа» показывал видео, на котором «Ланцет» сбросил боеприпас на артиллерийскую систему M777. По данным канала, украинскую гаубицу производства США подбили в районе Работино в Запорожской области.