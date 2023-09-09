Минобороны показало поражение воздушной цели комплексом «Тор-М1»

Фото: МО РФ

Минобороны РФ в Telegram показало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1», поражающего воздушные цели ВСУ на Купянском направлении. На записи видно точное попадание ракеты. По данным ведомства, с начала 2023 года комплекс уничтожил более 110 объектов. Описывая основные характеристики «Тор-М1», Минобороны отмечает его способность поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления.

Уникальный по своим характеристикам модернизированный самоходный комплекс «Тор» может поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления, — говорится в сообщении.

Кроме того, комплекс способен уничтожать летательные аппараты и снаряды различного типа, начиная с маленьких БПЛА и заканчивая большими ракетами.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что бойцы Центрального военного округа за несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта уничтожили при помощи ЗРК «Тор-М1» более 200 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Там отметили, что для обнаружения малогабаритных разведывательных и разведывательно-ударных дронов россияне используют радиолокационное оборудование.