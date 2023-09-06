Российские военные сообщили о сотнях сбитых украинских беспилотников Российские военные сбили под Красным Лиманом более 200 БПЛА за несколько месяцев

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Бойцы Центрального военного округа за несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны. Там отметили, что для обнаружения малогабаритных разведывательных и разведывательно-ударных дронов россияне используют радиолокационное оборудование.

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Центрального военного округа в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции, – сообщили в Минобороны.

По информации военных, точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей. После этого комплекс отправляют на перезарядку в район пополнения боекомплекта.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Цель удара была достигнута, позиция уничтожена. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.