Стало известно об отстранении председателя УИК в Москве за вброс бюллетеней Председателя УИК 1246 в Москве отстранили от обязанностей за вброс бюллетеней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель участковой избирательной комиссии 1246 в Москве был отстранен от своих обязанностей за вброс бюллетеней, сообщил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин в Telegram-канале. Речь идет об УИК, расположенной в районе Соколиной Горы.

Председателя УИК 1246 в Москве отстранили от работы за вброс бюллетеней, — написал Зубрилин.

Ранее об отстранении председателя также сообщал Telegram-канал «Общественный штаб» со ссылкой на руководителя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову. Она уточнила, что было принято решение об аннулировании всех бюллетеней.

Председатель комиссии будет отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Мы не можем допустить, чтобы одно недоразумение дискредитировало все голосование, — заявила Кириллова.

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. Жители регионов выберут губернаторов и депутатов Государственной думы. В голосовании также примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в первый день голосования россияне проявили большую активность. Уточняется, что в некоторых регионах процедура выборов будет проходить на протяжении трех дней.