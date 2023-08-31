Появилось видео, как «Ланцет» взорвал американскую гаубицу М777 в Работино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник «Ланцет» сбросил боеприпас на американскую гаубицу М777 и взорвал ее вблизи села Работино Запорожской области, кадрами с места произошедшего поделился Telegram-канал «Архангелы спецназа». На записи видно, как дрон движется над боевой техникой, скидывает снаряд, после чего улетает.

О том, что «Ланцет» взорвал гаубицу М777 вблизи Работино, военкоры сообщали ранее. По их словам, украинские военные перестали активно наступать на населенный пункт из-за нехватки топлива. Они утверждают, что южная часть местности остается под контролем российских сил, при этом ВСУ движутся в сторону Вербового.

До этого глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Балицкий в то же время сообщил, что это село Работино, которое остается в «серой зоне». По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.