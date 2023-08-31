Военкоры сообщили о прекращении активного наступления ВСУ на Работино «Архангел спецназа Z»: ВСУ перестали активно наступать на Работино

Фото: МО Украины

Украинские военные перестали активно наступать на село Работино Запорожской области из-за нехватки топлива, сообщают авторы Telegram-канала «Архангел спецназа Z». По их словам, южная часть населенного пункта остается под контролем российских сил, при этом ВСУ стали двигаться в сторону Вербового.

Работино — противник высадился и засел в лесополосах с ним там разбираются, ВСУ на восток расширяют давление в сторону Вербового, но Работино не взяли они, южная окраина под контролем ВС РФ. За последнюю неделю противник перестал активно наступать — бензин заканчивается, — говорится в сообщении военкоров.

Также они рассказали, что операторы беспилотников «Ланцет» вскрыли и уничтожили украинскую гаубицу M777 на Запорожском направлении.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду село Работино на Ореховском направлении. Балицкий в то же время сообщил, что это село остается в «серой зоне». По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.