Бойцов ВСУ посадили на Leopard из музеев: новости СВО на утро 9 сентября

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Leopard 1A5

Датские военные были вынуждены использовать музейные танки Leopard 1A5 для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Шесть боевых машин, которые находились на хранении около 19 лет, выделили три музея. Он отметил, что привести танки в рабочее состояние и начать обучение военнослужащих было непростой задачей.

Российские артиллеристы отразили три контратаки Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Сергеевка на Купянском направлении, заявил глава пресс-службы группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Кроме того, ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М-777, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет у населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

Бойцы группировки «Восток» уничтожили два опорных пункта украинских войск в районе Никольского, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, артиллеристы поразили склады с боеприпасами в районе Константиновки, Владимировки и Углесборочной. ВС РФ также ударили по пунктам временной дислокации 72-й мехбригады ВСУ в Водяном.

Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями с целью сдержать развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что страны Запада еще в 2014 году предпринимали первые попытки ограничить технологический суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой ускорить поставки Киеву истребителей. Он отметил, что пока у России есть превосходство в воздухе, контрнаступление ВСУ будет замедляться. Ситуация может измениться, когда на вооружении украинских войск появятся западные боевые самолеты.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вечером 8 сентября силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен украинский беспилотник, обломок дрона попал в административное здание. Очевидцы происшествия опубликовали в Сети кадры попадания вражеского беспилотника в многоэтажный дом.

Вашингтон в настоящее время склоняется к тому, чтобы принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает телеканал ABC. Снаряды могут быть включены в новый пакет военной помощи Украине. Прежде чем ВСУ получат ракеты, могут уйти месяцы. В Белом доме отметили, что пока не готовы подтвердить готовность о передаче снарядов.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Жители Украины давно поняли, что угроза для них исходит не от России, а от своего правительства, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Он также отметил, что украинцы называют повальную мобилизацию в стране «могилизацией» из-за политики киевских властей.

Вера в Вооруженные силы Украины у населения страны начала быстро таять, заявил журналист немецкого издания Berliner Morgenpost Ян Йесен. По его словам, теперь украинцы уверены, что страны Запада станут меньше помогать Киеву.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о гибели 31-летнего бойца на Украине, его тело нашли в водоеме. Погибшим оказался ранее служивший в британской армии Джордан Чедвик, который решил отправиться на Украину для службы в «Иностранном легионе».

Российские военные взрывают радары к американским зенитным ракетным комплексам Patriot на Украине для уничтожения самих этих систем, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Офицер отметил, что ВС России взламывают западную систему, запуская ложные цели и уничтожая радары противовоздушной обороны, тем самым ЗРК становятся уязвимы для ракетных ударов.

Поддержка Запада не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине, поскольку военная мощь России в значительной степени превосходит потенциал Киева, заявил китайский эксперт Сун Чжунпин. Более того, поставляемое США и ЕС оружие, по его словам, только наносит вред Киеву. В частности, он упомянул решение Пентагона отправить на Украину снаряды с обедненным ураном, которые могут причинить непоправимый ущерб мирному населению страны.

Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандрес признался, что испытал сильные эмоции после новости об уничтожении танка Challenger 2 в зоне проведения спецоперации. По его словам, это, возможно, было вызвано тем, что ранее он «был в этом танке». Военачальник также добавил, что солдаты ВС Британии испытывают привязанность к своей технике.

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