В Китае заявили, что Запад не поможет Украине одержать победу над Россией Global Times: содействие Запада не поможет Украине победить Россию в конфликте

Фото: МО США

Помощь стран коллективного Запада Украине не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине, сообщает китайское издание The Global Times со ссылкой на военного эксперта Суна Чжунпина. Эксперт высказал мнение, что все попытки США и ЕС накачать Киев оружием тщетны.

Сколько бы США и Запад ни помогали Украине, все это тщетно. Хотя США и НАТО продолжают оказывать помощь, это скорее косвенная поддержка, чем прямое действие, — заявил Чжунпин.

Эксперт также подчеркнул, что силы российской армии превышают возможности Вооруженных сил Украины. К тому же, по его словам, поставляемое Западом оружие только наносит вред Киеву. Снаряды с обедненным ураном, которые США в скором времени поставят Украине, могут причинить непоправимый ущерб мирному населению Украины и окружающей среде, добавил Чжунпин.

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев с февраля 2022 года получил от западных союзников военную помощь на $100 млрд. По его словам, в частности, США направили Украине более $50 млрд. Он также добавил, что на закупку вооружений тратятся деньги и из госбюджета, однако большая их часть идет на денежные выплаты военным и компенсации.