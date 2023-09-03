На Украине подсчитали объем западной помощи с начала боевых действий Минобороны Украины: с начала боевых действий Киев получил помощь на $100 млрд

Фото: МО Украины

С февраля 2022 года Украина получила от западных партнеров военную помощь на $100 млрд, сообщил агентству «Укринформ» министр обороны страны Алексей Резников. Он добавил, что на закупку вооружений тратятся деньги и из госбюджета, однако большая их часть идет на денежные выплаты военным и компенсации.

Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи... <...> Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под $100 млрд, — сказал Резников.

Он отметил, что США, в частности, направили Украине более $50 млрд. По вопросу отсутствия торгов при заключении контрактов по закупкам Резников напомнил, что в связи с военным положением в стране договоры заключаются по сокращенной процедуре для скорого обеспечения ВСУ всем необходимым.

Ранее стало известно, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополя в Запорожской области. При этом такое заключение привело к скандалам на закрытых заседаниях. Однако другая часть конгрессменов упрекает американскую администрацию в том, что она не направила Украине более мощные вооружения.