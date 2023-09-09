В Генштабе Британии рассказали об эмоциях после уничтожения Challenger 2 Глава генштаба Британии: уничтожение танка Challenger 2 вызвало сильные эмоции

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что испытал сильные эмоции, когда наблюдал за уничтожением британского танка Challenger 2 на Украине. По его словам, это, вероятно, было вызвано тем, что прежде он «был на этом танке».

Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке, — ответил офицер на вопрос о впечатлениях от просмотренного видео.

Сандерс уточнил, что военные Великобритании испытывают глубокую привязанность к своей технике.

По данным Минобороны РФ на конец августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 7 тысяч единиц вооружения, включая западные танки и БМП. Новый глава британского Министерства обороны Грант Шаппс ранее подтвердил, что на Украине был уничтожен первый танк Challenger 2, добавив, что Лондон не будет заменять его на новый.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 8 сентября сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили второй танк Challenger 2 в регионе. По его словам, всего на территории области было обнаружено около семи британских танков данной модели.