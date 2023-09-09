ВС России отразили три контратаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие отразили три контратаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сергеевка на Купянском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, украинские войска пытались восстановить контроль над ранее утраченными позициями в регионе.

В целях восстановления утраченных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены, — сообщил офицер.

Зыбинский также добавил, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу М-777, поставленную Киеву странами Запада, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет вблизи селений Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Бойцы ВС России отразили три атаки украинских войск в районе населенного пункта Новоегоровка. Потери противника, по данным ведомства, составили до 100 человек.