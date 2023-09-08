Стало известно об успехах ВС России на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале. Также было отражено три атаки со стороны украинской армии. Боестолкновения происходили в районе населенного пункта Новоегоровка, уточнили в ведомстве. Потери ВСУ составили до 100 человек.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

На Южно-Донецком направлении была отражена атака 38-й машинизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 190 человек. В ведомстве также сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР и в районе Авдеевки.

Кроме того, был ликвидирован склад боеприпасов украинской армии у населенного пункта Новодонецкий. В Запорожской области было отражено не менее пяти атак штурмовых групп ВСУ, на Краснолиманском направлении — еще две.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать Брянскую область. В небе над регионом были перехвачены два беспилотных летальных аппарата самолетного типа.