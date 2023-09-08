Зеленский: превосходство России в небе мешает контрнаступлению ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России, обладая превосходством в небе, останавливают контрнаступление ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ялтинской европейской стратегии в Киеве. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», ситуация может измениться, если западные союзники передадут Киеву истребители.

Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление, — заявил Зеленский.

Глава государства также признал, что конфликт на Украине постепенно замедляется. По мнению Зеленского, это объясняется задержками поставок нового оружия из стран Запада, а также большими потерями ВСУ. Он также подчеркнул, что в то же время контрнаступление украинских войск продвигается быстрее, чем разрабатываются новые антироссийские санкции.

Ранее журналист издания Financial Times Джон Пол Рэтбон заявил, что отсутствие опыта у военнослужащих ВСУ послужило одной из причин медленного и провального контрнаступления Киева. Он заявил, что большая часть украинских военных не умела обращаться с техникой, которая была передана Киеву рядом западных стран.