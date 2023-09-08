Небензя рассказал о «могилизации» украинцев из-за политики Киева Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» из-за политики Киева

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Жители Украины называют повальную мобилизацию в стране «могилизацией» из-за политики Киева, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. По его словам, все больше украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от политики президента Украины Владимира Зеленского.

В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией, — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Дипломат обратил внимание, что страны НАТО ведут на территории Украины гибридную войну с Россией «до последнего украинцы». После неудачного контрнаступления ВСУ «украинцы уже начинают заканчиваться и попадать в «мясную мясорубку» не хотят.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года на Украине готовится очередная волна тотальной мобилизации. Telegram-канал Mash сообщил, что в первую очередь на фронт отправят студентов и мужчин призывного возраста из ближайших к России областей. Военные администрации Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Николаевской областей уже запросили на государственных и коммерческих предприятиях списки сотрудников, которые в перспективе могут отправиться на фронт.