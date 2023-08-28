Mash: на Украине готовится новая волна тотальной мобилизации

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Очередная волна тотальной мобилизации готовится на Украине, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, она может произойти в сентябре 2023 года. Отмечается, что в первую очередь на передовую отправятся студенты и мужчины призывного возраста из ближайших к России областей.

Военные администрации Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Николаевской областей уже запросили на государственных и коммерческих предприятиях списки сотрудников, которые в перспективе могут отправиться в зону СВО. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение хакерской группировки «Берегини».

Такая же участь ждет и студентов, которые возвращаются на учебу. Первый этап — количественный — должен был быть закончен к 16 августа. Второй — качественный — к 22 августа.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отправлять на передовую элитные подразделения вместо штурмовой пехоты, поскольку людей уже не хватает. Он напомнил, что украинское командование задействовало на Запорожском направлении свою отборную 82-ю десантно-штурмовую бригаду.